Francesco Traisci, l’Isernia calcio vuole un campo dove giocare

Il presidente dell’Isernia Calcio prende posizione sulla indisponibilità dello stadio Lancellotta. Afferma infatti Francesco Traisci:

“La società Citta Di Isernia San Leucio intende fare chiarezza circa l’utilizzo dello stadio Lancellotta per le gare casalinghe. Partendo dal fatto che noi siamo la squadra di Isernia e vogliamo giocare ad Isernia, devono però esserci delle condizioni decorose affinché la parte tecnica non venga svilita dal campo impraticabile e ingiocabile. Da parecchi mesi siamo in contatto quotidiano con l’amministrazione comunale e stiamo seguendo l’evolversi delle vicende. Allo stadio Lancellotta è stata ripristinata l’irrigazione da qualche giorno (la stessa è mancata questa estate per circa due mesi causando gravi danni al manto erboso).

Il Comune ha contattato una ditta specialista in campi di erba che dovrà provvedere alla sabbiatura e arieggiatura del campo per sostituire parte della terra con della sabbia idonea a rendere lo stesso più drenante e quindi più praticabile anche durante il periodo invernale.

Siamo in attesa che il Comune avvii i lavori di sistemazione sperando che i tempi siano brevi cosi come promesso e che al termine degli stessi sia possibile giocare al calcio sul manto del Lancellotta. Speriamo quindi di poter tornare a giocare nel nostro stadio dalla seconda partita di campionato in casa contro Ripalimosani in programma il 1’ ottobre. Chiaramente qualche giorno prima verrà fatto un sopralluogo per capire la praticabilità.

Vogliamo giocare nel nostro stadio e lo ribadiamo ma vogliamo altresì ribadire che il nostro obiettivo e’ quello di vincere il campionato e quindi un campo di gioco casalingo decoroso e’ condizione assoluta per la realizzazione del nostro obiettivo. Non vogliamo fare polemiche con nessuno speriamo solamente di riuscire a tornare nella nostra casa prima possibile”.