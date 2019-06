Francesco Roberti è il nuovo sindaco di Termoli (VIDEO)

REDAZIONE TERMOLI

È Francesco Roberti il nuovo sindaco di Termoli. I risultati del ballottaggio hanno confermato il vantaggio netto del candidato di centrodestra sul sindaco uscente del centrosinistra, Angelo Sbrocca. Già dalle prime schede scrutate nei diversi seggi della città Roberti ha allungato il passo fino alla vittoria con un 60,94 per cento e 7654 voti. Sbrocca si è fermato al 39,06 per cento con 4906 voti. È esplosa la festa nella sede in piazza Monumento dove il neo sindaco della città adriatica è arrivato tra baci e applausi.