Francesco Roberti è il nuovo presidente della Provincia di Campobasso

Ore 22. Prime dichiarazioni del nuovo presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti: “Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto. Il risultato è evidente, il centrodestra è unito e grazie anche al governatore Toma che ha subito creduto nella mia candidatura. Per quanto riguarda le priorità che dovremo affrontare, ci concentreremo sulle strade provinciali e le scuole lavorando insieme con tutti gli altri sindaci”. Il candidato presidente della Provincia di Campobasso del Pd e sindaco di Portocannone, Giuseppe Caporicci, che si è fermato al 32,66% dei voti ponderati, ha fatto gli auguri al neo presidente, Francesco Roberti: “Gli auguro di fare bene perché ci sarà tanto da fare con poche risorse, ma ha con sé una bella squadra”. A livello politico, Caporicci, non si mostra deluso dal risultato: “La mia candidatura è nata il 13 agosto, giorno del mio compleanno, e per questo c’è stato poco tempo per organizzare le cose sul territorio. Ringrazio il Pd e tutti gli amministratori che mi hanno dato fiducia. Faccio politica da solo tre anni ed arrivare a questo risultato mi rende molto contento. Il M5S astenendosi ha deciso di non fare un gol a porta vuota. Ho provato ad imbastire un dialogo con loro, ma ho trovato delle convinzioni granitiche che rispetto, ma non condivido”

Ore 21.30. E’ Francesco Roberti il presidente della Provincia di Campobasso con il 67,34% dei voti ponderati. Caporicci, il primo cittadino di Portocannone si ferma al 32,66%.

Ore21.10. La percentuale dei voti si attesta sul 70 per cento per Francesco Roberti con 249 voti contro i 110 di Caporicci .

Ore 20.45. Iniziato lo scrutinio nel seggio della sala della Costituzione della Provincia di Campobasso per l’elezione del presidente: Francesco Roberti, sindaco di Termoli per il centrodestra in quota Forza Italia e Giuseppe Caporicci, primo cittadino di Portocannone del Pd. Si parte dalle schede azzurre della fascia “A” per i piccoli comuni