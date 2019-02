Francesco Marra ha voluto salutare di persona Manuel Bortuzzo portandogli i saluti dell’intera società

REDAZIONE

Domenica scorsa presso lastruttura sportiva M2 di Campodipietra si è svolta laterza prova di nuoto valevole per la Molise WinterTour e tutti gli atleti hanno gareggiato con la letteraM sul braccio sinistro. Lettera M come ManuelBortuzzo, il giovanissimo nuotatore ferito in unasparatoria e che ora in un letto di ospedale lotta perritornare più forte di prima, ed al quale gli atleti tuttihanno voluto dedicare la terza prova di nuoto. E tra inumerosissimi nuotatori ha gareggiato anchel’esordiente Francesco Marra di Vinchiaturo tesseratocon la Hidro Sport e che prima della gara si era fattopromettere dai genitori di portarlo a Roma per

cercare di salutare di persona Manuel Bortuzzo.Desiderio esaudito per Francesco che nei giorniscorsi accompagnato dai genitori al San Camillo hapotuto seppur brevemente salutare Manuel. Unemozionatissimo Francesco così parla dell’incontro:”Ho avuto la fortuna di poter salutare personalmenteManuel è di questo voglio ringraziare i familiari tuttied in particolare la mamma, la sorella, il fratello ed ilgiornalista della Gazzetta dello Sport ValerioPiccioni. La solidarietà a Manuel, che sappiamo chesta lottando con la stessa grinta e la grande forzad’animo che mette nelle gare, da parte di tutti gliatleti dell’Hidro Sport, del tecnico Vittorio Spina ed anome della società tutto di Tony Oriente e dellesocietà molisane. E sono sicurissimo che manterràfede a quanto detto nel suo messaggio audio (…Io ora vado avanti per la mia strada. Vedrete che tornopiù forte di prima. A presto, un abbraccio a tutti quanti)”.