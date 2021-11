“Voci dal Molise” di Gioconda Marinelli e Maria Stella Rossi domani all’ex Gil

Verrà presentato domani (16 novembre) ad iniziare dalle 18.00, nella Sala Spazio Espositivo del Palazzo ex GIL, il libro Voci dal Molise Francesco Jovine Lina Pietravalle, Giovane Holden Edizioni, scritto da Gioconda Marinelli e Maria Stella Rossi. Definito un saggio divulgativo, il volume vuole riproporre l’attenzione e l’interesse su due grandi autori molisani di spicco nazionale. Con copertina ritraente un lavoro di Marcello Scarano e con disegni eseguiti da Ettore Marinelli, il saggio traccia per grandi ma approfondite linee il percorso letterario e umano di Jovine e Pietravalle che hanno saputo raccontare con linguaggi di spiccata capacità espressiva il Molise, la sua gente e il suo cuore arcano depositato anche nei paesaggi e nei saperi più antichi. Rossano Pazzagli, docente di Storia del Territorio e dell’Ambiente all’Università del Molise, parlerà del libro e degli autori con la saggezza e la capacità di entrare nel senso di questa pubblicazione e con la professionalità sensibile e speculativa che lo contraddistinguono. I saluti istituzionali sono affidati a Vincenzo Cotugno, Assessore alla Cultura della Regione Molise, la conduzione a Giuditta Lembo, Consigliera di Parità delle province di Campobasso e di Isernia, sono previsti i saluti di Antonella Presutti, Presidente della Fondazione Molise Cultura, del Presidente dell’Ordine dei giornalisti del Molise, Enzo Cimino e quelli di Emilia Petrollini Presidente dell’Associazione culturale Adiform. Le letture dal libro sono interpretate dall’attore Marco Caldoro mentre gli intermezzi musicali sono curati dal duo Giulia Maselli, voce, e Eugenio Auciello, voce e chitarra, con repertorio tratto da La Pietra Lunare. Una presentazione interessante per gli argomenti ma anche coinvolgente per quanti volessero partecipare muniti di green pass o di tampone, come da normativa vigente.