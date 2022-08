Francesco, gli anziani e lo stato dei servizi: l’approfondimento per la rubrica Alesia

Domenica 24 luglio 2022 si è celebrata in tutta la Chiesa universale la II Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. Questa giornata mondiale è stata istituita da papa Francesco il31 gennaio 2021 e ricorre ogni quarta domenica di luglio, in prossimità della memoria liturgica dei Santi Gioacchino ed Anna, i “nonni” di Gesù, che nel calendario della Chiesa cattolica di rito latino ricade il 26 luglio.

Il tema scelto da Papà Francesco per la seconda edizione della giornata è stato: “Nella vecchiaia daranno ancora frutti” (Sal 92,15). Il Santo Padre vuole offrire agli anziani un progetto esistenziale: essere “artefici della rivoluzione della tenerezza” e contemporaneamente sottolineare come i nonni e gli anziani siano un valore e un dono sia per la società che per le comunità ecclesiali e ci ha esortato a prendere consapevolezza della rilevanza degli anziani nella vita delle società e delle nostre comunità e a farlo in maniera non episodica, ma strutturale.

Come medico geriatra sono stato particolarmente impressionato dalle parole del Papa in linea con la prassi geriatrica di trattare le tematiche della vecchiaia della persona e dell’invecchiamento del genere umano.

Un primo aspetto importante del testo di Francesco ha riguardato il rifiuto implicito dell’“ageismo”. Questo termine è stato usato per la prima volta dal geriatra Robert Buttler nel 1969 e definisce l’ageismo in questa maniera: “Un tipo di discriminazione che include un pregiudizio contro una persona per la sua età e che include tre elementi che sono attitudini con pregiudizi verso gente più anziana, pratiche discriminatorie contro gli anziani, pratiche istituzionali e politiche che perpetuano gli stereotipi degli anziani”. Una definizione aggiornata al 2009 parla di “stereotipi, pregiudizi e discriminazione contro le persone anziane basate sull’età cronologica della persona”.

Il termine ageismo è diventato in questi ultimi anni spesso solo uno slogan che coinvolge il mondo dell’assistenza, della medicina, dei servizi e della politica; invece, nulla di meno del dovuto si deve realizzare a favore di una persona anziana per il solo fatto che è vecchia o molto vecchia. Le parole del Papa a questo proposito sono straordinarie, perché fanno piazza pulita di qualsiasi scusante per chi vuole economizzare sul tempo e sul denaro limitando quello che si può e si deve fare per chi è vecchio.

Un altro aspetto di grande rilievo del documento papale è espresso dalle parole: “Le società sviluppate spendono molto per questa età della vita, ma non aiutano a interpretarla: offrono piani di assistenza, ma non progetti di esistenza”. Chi opera quotidianamente per la salute e il benessere delle persone anziane (medici, infermieri, oss, psicologi, ecc) è ben consapevole di quanto sia deleteria l’incapacità di dare senso alla vita in età avanzata, condizione che si riflette negativamente, oltre che sugli anziani stessi, anche sulle persone che prestano assistenza, spesso con grande fatica; se dietro (o prima) di qualsiasi impegno non vi è “un progetto di esistenza”, come dice Francesco, il lavoro di cura è faticoso, deludente e demoralizzante, spesso difficile da portare avanti, in una nebbia senza obiettivi. Ciò vale sia per quanto viene fatto nelle famiglie, sia nelle istituzioni (ospedali, RSA, case di comunità, ambulatori) dove gli anziani sono curati.

Un terzo punto importante del messaggio riguarda l’invito a “non interiorizzare l’idea dello scarto”. “La fine dell’attività lavorativa e i figli ormai autonomi – scrive il Papa – fanno venir meno i motivi per i quali abbiamo speso molte delle nostre energie. La consapevolezza che le forze declinano o l’insorgere di una malattia possono mettere in crisi le nostre certezze. Il mondo, con i suoi tempi veloci, rispetto ai quali fatichiamo a tenere il passo, sembra non lasciarci alternative e ci porta a interiorizzare l’idea dello scarto»

Spesso il concetto di scarto è stato utilizzato dal Papa per indicare il nostro atteggiamento verso le persone di età avanzata; in questa occasione, invece, il messaggio è rivolto direttamente all’anziano. È una chiara esortazione a non adottare atteggiamenti depressivi, di rinuncia alla vita. È un aspetto determinante: nel nostro lavoro quotidiano vediamo quanti anziani entrano in un tunnel di dolore, perdono qualsiasi capacità di reazione e guardano alla loro vita come un fallimento. La medicina ha le proprie tecniche e i propri farmaci per trattare questa condizione esistenziale. Le parole di Francesco rappresentano, in altro ambito, un intervento di grande efficacia. Ma anche in medicina, in alcune circostanze, il riferimento alla fede rappresenta un valido punto di appoggio.

Il Pontefice poi invita anche gli anziani a non fare “finta di essere sempre giovani”; una perla di saggezza, che ben sa quanto dolore e quanta frustrazione derivano dalla mancata accettazione della propria condizione, delle rughe del corpo e delle deficienze della mente. “Invecchiare non è una condanna, ma una benedizione!”; non sempre, però, è un incitamento gradito. Anche in medicina è spesso difficoltoso accompagnare una vita sulla strada della “benedizione”, cioè del riconoscere il valore di una lunga vita vissuta.

Infine, tra le molte altre indicazioni del testo di Francesco, mi permetto di sottolineare il riferimento alle relazioni con gli altri, importanti per non essere “meri spettatori nel teatro del mondo”. La medicina indica con determinazione agli anziani l’esigenza “a non balconear, a stare alla finestra”. La vita anche biologica trae impulso da relazioni ricche che ogni anziano può e deve allargare e potenziare, in modo da impedire di fermarsi con la testa e con le gambe. Abbiamo ripetuto e ripetiamo ossessivamente che sul piano del benessere psico-fisico l’amore per gli altri costruisce la vita; sentirsi in linea con l’insegnamento del Papa è motivo di grande soddisfazione, in particolare per chi ha fatto della cura dei vecchi l’obiettivo del proprio impegno professionale e umano.

Ma crediamo che ora occorre una riflessione seria sullo stato dell’arte dei servizi sanitari e sociali per gli anziani: il fallimento del sistema socio/sanitario è un’evidenza che non si può non ammettere.

Ma il sistema non è un’entità astratta, è fatto di persone, formazione, luoghi, competenze.

Per cambiare le cose sono necessarie intelligenza e coraggio. Bisogna reagire, prendere in mano la situazione, non subirla, credo che per i ruoli e le funzioni che abbiamo ricoperto e che ricopriamo abbiamo un dovere rispetto alle tante persone che non hanno modo di dare voce al dolore e denunciare le innumerevoli sofferenze ricevute.

C’è da capire come e cosa fare per andare nella direzione giusta, per cambiare un sistema che mette in mostra attimo dopo attimo le sue tante falle, che imbarca acqua ad ogni secondo e che, se continua così, affonderà con tutti noi.

I Pronto Soccorso sempre più in difficoltà, e non nascondiamoci dietro al Covid che ha solo amplificato il problema che era grave già prima, la mancata organizzazione dei servizi territoriali, la nulla collaborazione tra sociale e sanitario, la mancanza di formazione per medici e operatori sulla relazione della presa in cura, sono tutti macro aspetti che declinati nel quotidiano sono responsabili di situazioni terribili e purtroppo quotidiane.

Non è solo un problema di poche risorse umane, certamente il burnout non aiuta, ma c’è da andare a monte, alla motivazione, al valore che si dà alla persona ed alla professione, per comprendere che la presa in cura passa anche per una carezza, che è comunque un “farmaco” senza chimica.

Che non ci può e non si deve anche sotto Covid sradicare il paziente, soprattutto se anziano, dai propri affetti, che nessuno mai dovrebbe morire solo, senza il conforto di visi, mani familiari, che persino negli stati di coma sono riconosciuti importanti. Chi si è arrogato il diritto di fare questo? In base a quale principio?

Ritorna prepotente il valore assoluto della persona e del rispetto che le si deve in quanto tale.

Se c’è una cosa che il Covid ci ha insegnato è la brutale verità che non siamo padroni del nostro tempo, non si può più aspettare, basta tavoli, basta parole, occorrono gruppi di lavoro concreti studiando esempi di successo da replicare ovunque, non affidando alle Regioni la facoltà di scegliere, perché abbiamo visto con prova provata che così facendo ci sono 20 Italie differenti.

Non vogliamo certo fare la rivoluzione ma non possiamo più sottostare ad un naufragio annunciato di proporzioni epiche.

Mino Dentizzi