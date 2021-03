Francesco Antonio Cappetta nuovo Prefetto di Campobasso

È Francesco Antonio Cappetta il nuovo Prefetto di Campobasso. La nomina questo pomeriggio (giovedì 4 marzo 2021). Cappetta (che succede a Maria Guia Federico) è nato nel 1955. Laureato in Giurisprudenza (con abilitazione all’esercizio della professione di avvocato) ha ricoperto diversi incarichi. Cappetta è stato anche: dal 1991 al 1994 componente della Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Gallipoli (LE), sciolto per condizionamenti della criminalità organizzata; dal luglio all’ottobre 2005 è stato Presidente della Commissione d’Accesso presso il Comune di Scanzano Jonico (MT) per accertare tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata; da gennaio 2006 a maggio 2008 è stato componente della Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Boscoreale (NA), sciolto per condizionamenti della criminalità organizzata. Da novembre 2012 a maggio 2013 è stato Presidente della Commissione di Accesso presso il comune di Rende (CS) per accertare tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata. Cappetta proviene da Benevento (al suo posto, presso la prefettura sannita, Carlo Torlontano).