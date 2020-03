Franceschini: «Da oggi chiusi cinema, teatri, concerti e musei in tutta Italia»

Il ministro della Cultura, «nonostante la scelta necessaria e dolorosa, invita le tv a programmare teatro, musica ed arte per farli arrivare nelle case»

ROMA. «Da oggi in tutta Italia saranno chiusi cinema, teatri, concerti, musei. Una scelta necessaria e dolorosa. Ma la cultura può arrivare nelle case. Chiedo alle tv di programmare musica, teatro, cinema, arte e a tutti gli operatori culturali di usare al massimo i loro social e siti». Lo ha scritto in un tweet il ministro per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo, Dario Franceschini.