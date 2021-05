Si è laureata oggi 14 maggio 2021 in Scienze Infermieristiche presso l’Università Cattolica di Campobasso Francesca Di Iorio. Congratulazioni per aver concluso con successo questo percorso di studi in maniera brillante. Il messaggio è del tuo fidanzato Antonello Colledanchise e gli auguri sono dei tuoi tantissimi amici di Toro e Campobasso. Oltre a quelli del Quotidiano del Molise. Bella e brava… Francesca!