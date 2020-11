Francesca Scarabeo, di “Isernia in Azione” chiede Senologia al Veneziale

Com’è noto, in previsione di un blocco dei reparti del Cardarelli di Campobasso, per l’emergenza Covid, si è ipotizzato il trasferimento degli interventi chirurgici delle varie specialità al San Timoteo e al Veneziale. Un’ipotesi che vedrebbe Senologia trasferita a Termoli. Per questo Francesca Scarabeo, senologa, ma anche responsabile di “Isernia in Azione”, denuncia:

“l’ennesimo schiaffo che la politica ha dato alla città. Non vogliamo esprimerci sulla gestione Covid e ci riserviamo di farlo ad emergenza finita, intanto ha mostrato e mostra troppe criticità. Chiediamo:

che i cittadini di Isernia non subiscano ancora, e poiché come dichiarato da più voci il San Timoteo ha troppi malati Covid, come l’urologia, l’otorinolaringoiatria, la chirurgia vascolare, anche la Senologia, sia delocalizzata presso il Veneziale di Isernia”.