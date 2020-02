Francesca, che ha isolato il Coronavirus, è precaria. L’assessore del Lazio: «Sarà stabilizzata»

Giovane, precaria, ma già con tanta esperienza. La molisana Francesca Colavita, campobassana ma originaria di Sant’Elia a Pianisi, fa parte del team che ha isolato il Coronavirus . Allo Spallanzani Francesca è una ricercatrice precaria e l’assessore alla Sanità della Regione Lazio ha promesso la stabilizzazione.

Lʼassessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio DʼAmato ha commentato al Messagero: «Sarà stabilizzata, perché rientra nei criteri normativi. Ma queste persone che lavorano in silenzio per noi, sono risorse insostituibili per noi tutti». La certezza che il virus era stato isolato è arrivata nella serata di venerdì scorso. A raccontarlo sempre su ‘Il Messaggeroʼ è la dottoressa Concetta Castilletti, siciliana e responsabile dellʼUnità virus emergenti dellʼIstituto Spallanzani che ha lavorato insieme a Francesca. Due donne del Sud che hanno raggiunto questo risultato straordinario.

IN ALTO IL VIDEO DEGLI APPLAUSI E DEI RINGRAZIAMENTI A FRANCESCA DURANTE LA CONFERENZA STAMPA