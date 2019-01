Francavilla-Campobasso da ripetere, Circelli: «Faremo ricorso alla Corte Federale»

REDAZIONE

SPORT

Ciò che sembrava impossibile e da qualcuno ritenuto assurdo e inconcepibile è invece avvenuto: il giudice sportivo ha stabilito che Francavilla-Campobasso va rigiocata. L’arbitro Perri della sezione di Roma ha ammesso l’errore tecnico, gli organi competenti tramite la prova televisiva hanno appurato quanto accadutonello scambio di persona decretando l’annullamento del match vinto per 2-1, lo scorso 12 gennaio, da parte dei Lupi, e la ripetizione in data da stabilire. E’ chiaro che la notizia intorno a ora di pranzo aveva già innescato le proteste della tifoseria rossoblù che si sente “scippata” di tre punti sacrosanti presi al “Valle Anzuca”. La stessa società si è detta molto sorpresa ma ha assicurato che farà di tutto, assieme alla squadra, per (ri)battere, sempre sul campo, il Francavilla.

RICORSO.

«C’è grande amarezza ma con i nostri legali stiamo preparando il reclamo». Nella serata di ieri il presidente Nicola Circelli ha così commentato la sentenza delgiudice sportivo, annunciando il ricorso: «La nostra è una società seria e faremo di tutto per far valere le nostre ragioni, non porgiamo certo l’altra guancia… Non restiamo a guardare, lo dirà la Corte Federale d’appello se avremo ragione o torto. In questo secondo caso, ci faremo trovare pronti a sfidare di nuovo il Francavilla, anche se chiaramente gli umori di tutti non saranno così sereni…».

I FATTI.

Bisogna ripercorrere quanto accaduto per spiegare una vicenda che ha pochi precedenti. Lo scorso 14 gennaio il giudice sportivo non ha omologato il risultato di 2-1 conquistato dal Campobasso sul campo del Francavilla. Il motivo risiedeva nel fatto che la società abruzzese aveva inoltrato reclamo d’urgenza chiedendo l’errore tecnico commesso dall’arbitro per scambio di persona in occasione dell’espulsione comminata ai danni di Danny Nazari. Nelle immagini si vede il direttore di gara, signor Perri di Roma, sventolare il cartellino rosso in faccia a Nazari ma il fallo su Cogliati era stato commesso da Alessandro Di Renzo. In questi casi, il giudice chiede il supplemento arbitrale e l’arbitro può confermare o meno il referto redatto a fine partita. Perri ha ammesso l’errore, sottoscrivendolo, e da qui è nata la decisione di far ripetere la partita, con l’ausilio fondamentale delle immagini. Infatti, per questo tipo di errori il regolamento dice che è possibile avvalersi della prova tv, cosa non consentita per tutto il resto. Insomma, il Campobasso scivola di nuovo a 27 punti, ora le gare da recuperare sono due. Sperando che non se ne aggiungano altre per via del maltempo in arrivo…

PIOVE SUL BAGNATO.

Non è finita qua con i “guai”. Infatti, sono stati fermati per due turni sia Massimo Bagatti che Antonio Minadeo. I tecnici erano stati espulsi per proteste: l’allenatore verso fine gara, protestando contro un giallo di troppo ai danni di Danucci. L’ex capitano per l’eccessiva punizione con il rosso a Lo Bello. Il terzino è stato squalificato per una giornata e pure Danucci per aver raggiunto le cinque ammonizioni.