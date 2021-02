Franca Molino, insegnante di altri tempi

Te ne sei andata così, Donna di animo nobile, dolce, garbata, comprensiva, simpatica… unica. Potremmo stare ore a scrivere, ma credo che gli aggettivi per definirti non basterebbero. Chiunque ti abbia conosciuta, ti ha apprezzata, ha capito il tuo mondo: nulla era a caso, tutto sempre impeccabile e pieno di amore. Ti hanno amato i tuoi familiari, ti hanno voluto bene gli amici del coro della Cattedrale, della FIDAPA, della CRI, ma, la verità è che chiunque abbia avuto l’onore di conoscerti, ti ha voluto bene! I tuoi alunni, poi, hanno visto in te una loro seconda mamma, prima che una maestra, anzi una maestra di vita per tutti. Oggi il sole fa capolino tra le nuvole, e vogliamo pensare che quel raggio di sole sei tu che vuoi colmare con il suo calore il vuoto che hai lasciato. Sappiamo bene che sarai sempre al nostro fianco e che da lassù ci proteggerai tutti… sempre…

…te lo dovevo….

……CI MANCHERAI…..

AS