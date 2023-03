Frana sulla Provinciale 78, automobilisti e pendolari a rischio: cittadini esasperati

Promossa una raccolta firme tra i viaggiatori della linea che collega Montenero/Palata a Campobasso toccando anche Castelmauro, San Felice del Molise, Acquaviva, Tavenna e Mafalda

«È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago…» piuttosto che un pullman transiti tra la frana e il pezzo di carreggiata libera della Provinciale 78 che da Montenero/Palata conduce a Campobasso attraversando il territorio di vari comuni quali Castelmauro, San Felice del Molise, Acquaviva, Tavenna e Mafalda. La prima parte della citazione evangelica (riferita alle possibilità risicate dei ricchi di entrare nel regno di Dio), purtroppo per i passeggeri di quella tratta, descrive come meglio non si potrebbe il calvario che vivono ormai quotidianamente a bordo del mezzo pubblico con spiacevoli ritardi sul loro arrivo a destinazione. Ma non è tutto. Anche gli autisti sono esasperati perché sono responsabili della sicurezza dei passeggeri che trasportano e dei mezzi che guidano.

Tutto considerato, per lanciare un segnale forte affinché si ponga rimedio a questa situazione al limite del paradosso, i cittadini che percorrono quella tratta hanno promosso una raccolta firme che, naturalmente, è stata letteralmente presa d’assalto per evitare che, il Molise in generale e le zone interne in particolare, non restino ulteriormente isolati considerando che già soffrono per i servizi pubblici erogati a singhiozzo. (adimo)