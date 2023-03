Sulla linea Termoli – Campobasso la circolazione ferroviaria è sospesa a causa di una frana che ha investito i binari tra Casacalenda e Larino. Il traffico, stando a quanto si apprende da Ansa Molise, è stato interrotto nella serata di ieri.

I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la linea. La riattivazione è prevista per domani, 8 marzo, alle 18. Sulla tratta sono stati attivati servizi sostitutivi in autobus.