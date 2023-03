Frana si abbatte sulla tratta ferroviaria Campobasso-Termoli

In pochi sapevano che FS teneva in attività una linea con quattro treni

Traporti in Molise: piove sul bagnato. Non trova pace la questione nella nostra amata regione i cui abitanti sono costretti ormai da anni a confrontarsi con una situazione assai complessa sul fronte del trasporto pubblico.

L’ultimo episodio in ordine di tempo è quello che è avvenuto nella serata di ieri sulla tratta ferroviaria Campobasso-Termoli, così come eloquentemente dimostra la foto allegata.

Una frana si è abbattuta sui binari in corrispodenza del tratto Casacalenda-Larino determinando di fatto il blocco della linea ferroviaria. In pochi sapevano che esisteva ancora una linea attiva con quattro treni al gorno per tenere (due la mattina e due il pomeriggio) in collegamento il capoluogo di regione con il Basso Molise. Il disguido dovrebbe essere risolto a breve.