Una frana del manto stradale ha interrotto la viabilità su un tratto di strada in contrada Colle delle Api a Campobasso. I residenti della zona, che subiscono il disagio da agosto, hanno scritto alla nostra redazione: “Siamo gli abitanti di contrada Colle delle Api dove è interrotta la strada da agosto per frana. Dopo due mesi sono iniziati i lavori che si sono arrestati dopo un solo giorno. Da un mese l’escavatore è fermo. Non siamo stati mai trattati in questo modo, siamo delusi ed amareggiati. Vi ringraziamo per la vostra attenzione”.