Frana Ischia, Gls Molise organizza la raccolta di generi di prima necessità

Di fronte alla grande tragedia di Ischia anche il Molise si è unito alla solidarietà dell’Italia intera. Diverse sono le iniziative a sostegno della popolazione colpita dall’alluvione dello scorso 26 novembre a Casamicciola. La frana ha travolto ed ucciso diverse persone, al momento sono otto i corpi recuperati, tra loro un neonato. All’appello mancano al momento quattro dispersi. Tra le diverse raccolte fondi e generi di prima necessità anche quella di GLS Molise che ha organizzato una spedizione a proprie spese di generi di prima necessità da inviare sull’ isola d’Ischia. La spedizione partirà venerdì 2 dicembre. Chiunque fosse interessato può recarsi presso le sedi GLS di Isernia, Campobasso e Termoli entro le 16 di venerdì 2 dicembre.

Richiesti alimenti non deperibili, abiti più o meno nuovi, prodotti per l’igiene personale, accessori e attrezzature utili in questo momento difficile.