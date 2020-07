Frana, Fallica all’attacco: «non sprechiamo il finanziamento di 1milione»

E’ un invito a non sprecare il finanziamento di 1milione di euro per mettere mano al problema della frana di Petacciato quello che arriva dal consigliere comunale di minoranza Matteo Fallica. «La frana di Petacciato – afferma Fallica – è ormai un tema di cui si parla da anni, ma i gravi rischi che presenta non sono stati ancora disinnescati. Da candidato sindaco avevo promesso ai cittadini che il PRG sarebbe stato tra i primi temi da affrontare e risolvere, con il contributo di tutta la cittadinanza. La mia lista sul punto parlava di “progetto partecipato e consapevole”. Questo argomento, dopo oltre 3 anni di amministrazione DI Pardo, non è mai staro trattato. Alla base c’è un finanziamento di oltre 41 milioni di euro». Fallica dal canto suo ha effettuato anche una “cronistoria sommaria” di quanto accaduto finora: «Nel 2002, su nomina ministeriale, una commissione tecnico-scientifica redige un progetto di intervento di risanamento. L’imponente lavoro svolto, trasmesso al Comune di Petacciato e alla Regione, non ha seguito. Nel 2009 la Regione Molise riprende in mano la situazione con un progetto, costato 2 milioni di euro, che si rivela totalmente inadeguato, visto che, appena 6 anni dopo, un ulteriore smottamento distrusse le opere. Nel 2016 spunta il Patto per il Molise che prevede opere di “consolidamento” idrogeologico del versante nord di Petacciato per 44 milioni di euro, senza alcuna base documentale che giustifichi una simile spesa. E’ proprio su quest’ultimo punto che il Comitato No-Frana presieduto dall’ arch. Domenico Staniscia si batte da anni. Secondo il Comitato, gli autori del piano hanno agito “…ignorando ogni studio scientifico, in assenza di qualsivoglia studio ed analisi condotta direttamente sul territorio, volando di fantasia e basando il proprio lavoro su falsi presupposti, su analisi sballate e conclusioni assurde, su manipolazione di dati reali, errori sesquipedali ed affermazioni perfino umoristiche più che scientifiche, da parte dei “tecnici amici…”. Personalmente mi sono attivato in tutte le sedi, regionali e parlamentari, per accendere un faro sulla questione perché non possiamo tollerare che il progetto si riveli l’ennesimo spreco di soldi pubblici. Con l’altra capogruppo di minoranza consiliare, Giuliana Ferrara, torneremo energicamente sul tema».