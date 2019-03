Frana di Rio Vivo, iniziati i lavori per il consolidamento del costone

TERMOLI

Sono iniziati i lavori per il consolidamento del costone di Rio Vivo che nei mesi scorsi era stato interessato da una frana che aveva costretto il Comune di Termoli a disporre lo sgombero per alcune famiglie. Diecimila euro i fondi stanziati dal Comune di Termoli che serviranno per effettuare i primi lavori nella parte superiore della collina dove sarà creato una sorta di canale per evitare il ruscellamento dell’acqua che provoca poi i movimenti franosi. Sarà anche sbancato il terreno sottostante eliminando quello che è andato a finire per strada. Successivamente sarà realizzato un nuovo progetto di monitoraggio della frana per verificare se eventualmente non possa essersi spostata in un’altra zona della collina. Dai rilievi che verranno fuori sarà creato un progetto di consolidamento effettivo della zona.