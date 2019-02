Frana di Rio Vivo, in arrivo una ditta specializzata per risolvere il problema

REDAZIONE TERMOLI

Dovrà essere rimossa la terra franata e sulla sommità del movimento franoso dovrà essere realizzato un canale in terra che eviti il ruscellamento dell’acqua verso la parte franata prima di coprire la parte ceduta con un telo. E’ quanto emerso a seguito del sopralluogo che l’assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Termoli ha effettuato nella zona di Rio Vivo dove un mese fa sono state sgomberate tre famiglie a seguito della frana della collinetta che si è riversata su alcune abitazioni. Ad effettuare il sopralluogo i tecnici comunali e il dirigente Gianfranco Bove che ha messo in evidenza i passaggi che dovranno essere effettuati tra cui anche un rilievo paragonato a quello realizzato due anni fa per studiare lo spostamento della frana con l’incarico professionale che sarà affidato a un geologo per la caratterizzazione delle terre. Sul posto nei prossimi giorni interverrà una ditta specializzata in opere di ingegneria naturalistica che effettuerà dei rilievi per consentire di risolvere il problema in maniera definitiva. Il tutto mentre il Comune di Termoli è ancora in attesa dell’erogazione dei 90mila euro di contributo che dovrebbero arrivare dalla Regione Molise proprio per la risoluzione dell’annosa vicenda.