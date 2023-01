Frana di Rio Vivo, 2milioni di euro per la messa in sicurezza del costone. Affidati gli incarichi

Due milioni di euro per mettere in sicurezza la frana di Rio Vivo. Sono questi i fondi assegnati dal Ministero del’Interno in due stralci per risolvere l’annosa questione della frana che riguarda una parte del costone di Termoli che da anni crea problematiche in inverno e costringe i residenti ad uscire dalle proprie abitazioni accolti poi in alberghi e residence della costa fino a quando non hanno avuto la possibilità di rientrare a casa.

Il Comune di Termoli la scorsa estate ha avuto il via libera dal Ministero e ha ottenuto i fondi che serviranno per la messa in sicurezza della zona che collega la parte a valle di via Corsica con la zona di Rio Vivo.

Per ottemperare al progetto e ai successivi lavori l’amministrazione comunale ha bandito due diversi avvisi e ha affidato gli incarichi agli ingegneri Vincenzo Rainone e Vittorio Domenico Abiuso che dovranno compiere, ciascuno per il proprio ‘stralcio’, rilievo, indagini geotetecniche, progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, certificato di regolare esecuzione e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.