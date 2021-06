Frana di Civitacampomarano il Comitato incontra il Prefetto

In concomitanza del primo giorno di ritorno per il Molise ad una relativa normalità dell’emergenza COVID 19 e in emblematica coincidenza con la festa della Repubblica, sua eccellenza il prefetto di Campobasso, dott. Franceso Antonio Cappetta, alla presenza del viceprefetto dott.ssa Agnese Scala, ha ricevuto una ristretta rappresentanza del Comitato civico “Dissesto fronte nord di Civitacampomarano” guidata dall’ex-consigliere regionale e attuale dirigente amministrativo dell’ospedale A.Gemelli di Campobasso dott. Antonio D’Aimmo che il nostro piccolo paese si onora di annoverare fra i suoi oriundi più illustri.

“Nello spirito della ricorrenza repubblicana – si legge in una nota stampa – sono stati richiamati i principi di libera associazione e soprattutto di sussidiarietà orizzontale di cui agli artt. 17, 18 e 118 della nostra Costituzione, in quanto cardini di una società politicamente consapevole e democraticamente partecipata a cui il Comitato si è ispirato sin dalla sua fondazione.

Ad oltre quattro anni dal disastro, al signor prefetto sono state inoltre illustrate tutte le attività di solidarietà e volontariato svolte dal Comitato dalle prime fasi di emergenza e di sgombero delle abitazioni, fino all’assistenza nei recenti procedimenti di corresponsione dei contributi pubblici, passando per l’organizzazione di riunioni e convegni, incontri e sensibilizzazione delle istituzioni e il costante ricorso ai mezzi d’informazione e diffusione delle notizie sull’evoluzione della situazione emergenziale. Purtroppo si è anche lamentata una completa interruzione del dovuto flusso informativo verso la cittadinanza, pur faticosamente avviato, ma subito arenatosi, dopo l’unico incontro con il presidente-commissario delegato dott. D. Toma del 8/4/2019. Il Comune di Civitacampomarano, che pure è divenuto oggetto di particolare attenzione presso le istituzioni centrali tanto da beneficiare di alcuni primi stanziamenti relativi alla casa comunale o ad altre infrastrutture, per dimensione demografica e per potenzialità contrattuali e nonostante l’encomiabile impegno del sindaco, appare relegato a ruolo di spettatore di scelte prese altrove. A sua Eccellenza è stata rappresentata quella che, a parere del Comitato, appare una incongruenza anche nel recente bando di gara, promosso dal Commissario Delegato e gestito da INVITALIA, per la imminente progettazione integrale di “Intervento di mitigazione del rischio connesso al fenomeno franoso” che comporterà una spesa di oltre OTTO MILIONI di euro: a tutt’oggi restano ignote cause e dinamiche intrinseche al vasto movimento franoso; l’intervento resterà estraneo al recupero urbanistico e immobiliare di quella parte evacuata del centro abitato; ai cittadini sgomberati, che restano proprietari delle proprie abitazioni e terreni pertinenziali oltre che fiscalmente obbligati, non è dato di sapere o partecipare alla definizione degli scopi e della programmazione, pur essendo, ci si augura, i cittadini stessi l’oggetto e il fine ultimo di tale impegno finanziario dello Stato; rimangono sottaciuti gli evidenti aspetti storico-culturali che il piccolo abitato di Civitacampomarano da sempre rappresenta per la storia non solo locale o molisana, ma persino per la storia nazionale, valga per tutti l’emblematico crollo della casa natale di Gabriele Pepe, nella cui piazza di Campobasso ha sede il palazzo di Governo e il pregevole monumento. Infine al prefetto è stata consegnata una circostanziata richiesta scritta di farsi interprete istituzionale affinché: siano rese note le finalità “antropiche” e non solo ingegneristiche dell’intervento pubblico ovvero il destino delle decine di abitazioni tuttora perimetrate nella cosiddetta “zona rossa”; sia garantita la dovuta informazione e partecipazione democratica dei cittadini interessati nello spirito di leale collaborazione e sussidiarietà già auspicato e sollecitato persino dal capo Dipartimento della Protezione Civile dott. Fabrizio CURCIO con nota 37185 del 5/6/2017; siano ripresi ed evidenziati, anche ai fini di una prossima riprogrammazione degli interventi, gli aspetti peculiari del recupero del tessuto urbano ed abitativo privato di quella parte del centro abitato di Civitacampomarano, la cui valenza storica, culturale ed identitaria travalica i confini regionali.

La riunione si è conclusa ringraziando il signor prefetto per la squisita sensibilità ed attenzione alle questioni poste, non senza l’invito a visitare appena possibile il piccolo borgo molisano che, con alti e bassi, continua e continuerà a far parlare di sé”.