L’aggravarsi della frana che divide in due la strada per Castelpizzuto, rendendo di fatto il paese isolato, ha provocato una dura protesta dei cittadini che si sono recati sotto la Provincia, in via Berta per esternare tutto il l loro malcontento contro l’ente che ancora non aggiusta la strada per ricollegare l’abitato al capoluogo.

Frana di Castelpizzuto, protesta di fronte alla Provincia