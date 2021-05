Frana costone sul lungomare nord di Termoli, zona transennata e Vigili del fuoco in azione

Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli per mettere in sicurezza e transennare parte del lungomare Cristoforo Colombo di Termoli. Una parte di arenaria si è staccata dal costone rendendo pericolosa la zona. Non è la prima volta che il costone in questione si ritrova a franare. Fortunatamente non c’era nessuna auto parcheggiata e nessuno si trovava a transitare in quella zona. La chiamata ai Vigili del fuoco è arrivata intorno alle 06 di questa mattina. Il grosso masso di sabbia si è staccato ai piedi del costone, poco dopo la sede dell’Università degli studi del Molise di Termoli. La zona è stata messa in sicurezza da parte dei Vigili del fuoco in attesa dell’arrivo dei tecnici comunali.