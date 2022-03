Frana contrada Macchie, iniziati i lavori di messa in sicurezza: 400mila euro a disposizione

Le operazioni sono iniziate da qualche giorno, prioritario bonificare i tratti dissestati e ripristinare la pavimentazione. Soddisfatto l’assessore comunale Amorosa

Hanno preso il via da alcuni giorni, i lavori previsti dall’Amministrazione Comunale di Campobasso per il contenimento della frana di contrada Macchie.

“Con Decreto Interministeriale emanato in data 23 febbraio 2021, il Comune di Campobasso è stato assegnatario del finanziamento, di 400mila euro per questo intervento – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici, Giuseppe Amorosa – I lavori si prefissano il ripristino delle condizioni di sicurezza per il transito veicolare lungo la viabilità oggetto di intervento, valutando con priorità la regimentazione delle acque superficiali, la bonifica dei tratti dissestati, il ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso seguendo le larghezze e le pendenze del corpo stradale esistente, apportando migliorie significative nella sicurezza della viabilità con l’installazione di barriere di sicurezza, segnaletica stradale e confinamento dei perimetri nei tratti interessati da pendii accostati”.

“I principali lavori – ha spiegato Amorosa – riguardano la realizzazione di paratia composta da 46 pali trivellati per una estensione completa di circa 56,60 metri e realizzazione di una trave in ca di collegamento in testa alla paratia dei pali.

Inoltre, si procederà all’adeguamento delle cunette e delle banchine, pulizia tombini e risagomatura imbocco a monte e scarico a valle, al risanamento di tratti stradali sconnessi, mediante scarificazione, ricarico con pietrisco stabilizzato e stesura di conglomerato bituminoso.”