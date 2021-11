Frana Castelpizzuto, bretella aperta un giorno prima (Video)

Buone notizie per gli abitanti di Castelpizzuto, il paesino alle porte di Isernia isolato da settimane a causa della frana che ha interrotto la strada provinciale di collegamento col capoluogo. Infatti il presidente della Provincia, Alfredo Ricci, (nel video) dà l’annuncio che i lavori di adeguamento della bretella provvisoria di collegamento sono stati completati e, in giornata, la stradina viene consegnata nelle mani del Comune di Castelpizzuto che dovrà emanare l’ordinanza di agibilità e messa in sicurezza.