Frana a Castelpizzuto, ritardi inspiegabili e ingiustificati

La mozione in Consiglio regionale per intervenire urgentemente sulla situazione.

Ancora disagi e caos intorno alla situazione della frana di Castelpizzuto, che è arrivata in Consiglio regionale.

“Trovo di una inaudita gravità la totale indifferenza e la totale insensibilità da parte di coloro che, con estrema urgenza dovevano intervenire per sanare immediatamente e con urgenza il gravissimo problema che vede, a causa di una rovinosa frana, un intero paese isolato, abbandonato a se stesso dove i diritti dei cittadini vengono ripetutamente calpestati. Situazione da terzo terzo mondo a Castelpizzuto dopo il lancio di una bomba, se si pensa che anche alcuni mezzi di soccorso giunti sul posto per intervenire su un ammalato hanno dovuto drammaticamente fare marcia indietro”. È quanto dichiarato dal consigliere regionale Aida Romagnuolo. “Con situazioni come questa che meritano particolarissime attenzioni – ha continuato Romagnuolo – mi rendo sempre di più conto che chi viene eletto nelle istituzioni pubbliche per fare il bene dei cittadini, troppo spesso si distrae per fare il bene di pochi privilegiati o peggio, gli interessi personali. Ormai tutti gli abitanti di Castelpizzuto, nessuno escluso, si sentono traditi, non credono più alle false promesse e ai bugiardi, ha ancora detto Romagnuolo e, soprattutto, hanno capito che le loro proteste davanti alla Provincia di Isernia non sono servite a nulla se non a far emergere la politica dello scaricabarile, il tutti contro tutti mentre un intero paese muore. Pertanto, ferma e decisa come sono di portare fino in fondo e con il cuore il problema di Castelpizzuto, ha concluso Romagnuolo, ho presentato urgentemente una mozione in Consiglio regionale dove chiedo al presidente Toma, sempre sensibile a queste problematiche e, a tutta la giunta Regionale, di intervenire con la massima urgenza su Castelpizzuto sia in considerazione della grave urgenza sanitaria e sia per la paralisi di tutte le attività economiche e sociali, rendendo urgentemente percorribile nell’immediato la bretella di collegamento e il ripristino dell’area interessata dalla frana”.