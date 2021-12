Frana a Castelpizzuto, il presidio di Coldiretti: “Si rischia lo spopolamento”

Coldiretti in campo a Castelpizzuto per allevatori e agricoltori

Agricoltori e allevatori di Coldiretti di sono riuniti stamattina, 7 dicembre, a Castelpizzuto, con un presidio per chiedere una soluzione “efficace e condivisa” per la frana di Castelpizzuto.



È un vero e proprio grido d’allarme quello degli allevatori e agricoltori, che denunciano una situazione ormai insostenibile per le loro aziende, ridotte allo stremo.

Tra i problemi per gli allevatori di Castelpizzuto c’è l’impossibilità di conferire il latte, rifornire i punti vendita di carne e formaggi e consegnare i capi di bestiame già venduti.

“Non è possibile per le imprese sopravvivere in queste condizioni, si interrompe un ciclo produttivo che porterà a un ulteriore spopolamento – hanno dichiarato da Coldiretti -. Oltretutto le aziende, che hanno delle date per consegnare prodotti caseari o carni, rischiano di non riuscire più a reggere i costi e questo sarebbe un fallimento per tutti, perché condannerebbe Castelpizzuto alla morte dell’economia locale”.



Rassegnata e sconfortata anche la sindaca, Carla Caranci: “La comunità è in ginocchio, in particolare gli allevatori, perché la carreggiata si è ristretta notevolmente e i mezzi pesanti non riescono più a passare. La cosa peggiore è che siamo sotto Natale e gli allevatori dovrebbero incrementare le vendite, invece si trovano bloccati e isolati”.