Frana a Castelpizzuto, centenaria in pericolo di vita

Un’odissea per la vecchietta di 101 che ha bisogno di cure, ma l’ambulanza non riesce a superare la frana

Una vicenda surreale quella che è accaduta a Castelpizzuto, il piccolo paese alle porte di Isernia. Tagliato fuori dai collegamenti a causa di una frana all’altezza della nota società di imbottigliamento ormai problematica già da diversi mesi, la situazione è ulteriormente peggiorata a causa del maltempo degli scorsi giorni. Infatti, più volte sono arrivate segnalazioni e gridi di aiuto da parte dei residenti, che per arrivare a Isernia devono avvalersi del servizio di navetta della protezione civile, dal momento che la deviazione è ancora inagibile. Una situazione ormai insostenibile, che ha destato spesso polemiche e insofferenza nei cittadini, ormai stanchi per il disagio. E così una vecchietta di 101 anni, malata, si trova esclusa anche dal servizio di assistenza. Infatti, l’ambulanza non la può raggiungere ed è costretta ad aspettare l’arrivo dei Vigili del Fuoco per prenderla a casa con una barella e portarla in ambulanza al di là della frana. Una vicenda davvero drammatica, ennesimo segnale di una situazione che richiede un tempestivo intervento.