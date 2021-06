Fra i marciapiedi come in un percorso di “guerra”. Pericoli per pedoni e automobilisti (foto)

Strade e marciapiedi, croce e delizia delle amministrazioni comunale che a volte possono vantasi per gli interventi effettuati e tante altre devono invece incassare le critiche della cittadinanza difronte ad evidenti anomalie. Come quelle che ci segnalano i nostri lettori sulle condizioni del marciapiedi in un tratto di strada all’incrocio di via Verga con viale Manzoni, nel quartiere Vazzieri di Campobasso. Pezzi di marciapiedi letteralmente divelti creano evidenti pericoli ai pedoni ma anche agli automobilisti. Fra l’altro in prossimità c’è anche un asilo e quindi è punto di passaggio molto frequentato.

Fra i marciapiedi come in un percorso di "guerra". Pericoli per pedoni e automobilisti