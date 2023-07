Fra’ Domenico non c’è più, la città piange la sua scomparsa

“Ciao Fra Domenico, ci mancherai. Che tu possa vivere pienamente in Dio”. Domani, venerdì 28 luglio, l’ultimo abbraccio presso la chiesa parrocchiale di Sant’Antonio di Padova

In città lo conoscevano come Fra’ Domenico. Svelto, sorridente ed alla mano, sempre pronto a scherzare con i più piccoli e regalare caramelle. Insomma, una persona che voleva e sapeva come farsi volere bene. Ecco perché la notizia della sua scomparsa lascia un vuoto, di quelli che solo anime come quella di Frate Domenico Baranello sanno colmare.

A darne notizia la Parrocchia di San Giovanni Battista, a Campobasso, sul proprio profilo facebook: comunichiamo che poco fa è deceduto il nostro fra Domenico Baranello, di anni 87, originario di Mirabello Sannitico.

I funerali saranno celebrati domani, 28 luglio, alle ore 16.30 presso la Chiesa parrocchiale “Sant’Antonio di Padova” in Campobasso.

La camera ardente sarà allestita dalle ore 19 di oggi presso la Chiesa parrocchiale San Giovanni ai Gelsi. Affidiamo la sua anima alla Misericordia eterna di Dio Padre. Riposi in pace.

“Ciao Fra’ Domenico, ci mancherà il suono del tuo fischietto”, “Condoglianze a tutta la comunità, se ne va un pezzo di storia di Campobasso”, alcuni dei commenti affidati ai social.