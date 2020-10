Fra’ Denis, il dottore della “vera religione”

Da quattro anni è componente della comunità francescana del Convento dei Frati Minori Cappuccini di Venafro

La Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino, Angelicum in Roma ha conferito il Dottorato in Sacra Teologia (STD) a Fra’ Denis Gabriel Veigas OFM Cap. per la sua tesi: Graduality in Truth alla luce della De vera religione (La vera religione) di Sant’Agostino.

La tesi di laurea di Fra’ Denis dimostra che la verità di Dio è una, è salvifica ed è rivolta a tutti in Gesù Cristo. Attraverso la sua provvidenziale misericordia, Dio conduce ogni essere umano gradualmente, passo dopo passo, alla salvezza per mezzo di Cristo. La tesi consta di 436 pagine comprensive di un’ampia bibliografia costituita da 490 testi consultati. Denis è nato il 24 marzo 1955 a Vittal (India), nella diocesi di Mangalore, da Sabina Christin e Antony B. Veigas. Denis ha quattro fratelli e quattro sorelle. Una di loro, Jessy Veigas, è suora francescana. Denis è entrato nel seminario dei Cappuccini nel 1973 e ha emesso la sua professione religiosa semplice l’8 giugno 1979 e la professione definitiva l’8 giugno 1982. Dopo la sua formazione filosofica e teologica, Denis è stato ordinato sacerdote il 24 aprile 1983. Fra’ Denis ha conseguito il baccalaureato in sociologia, il master in filosofia e il master in sanskrito-filosofia orientale ampliando la sua cultura nella dimensione teologica ecclesiale e spirituale..

Il neo dottore in Teologia ha dedicato la laurea ai suoi devoti genitori di felice memoria e spera di poter approfondire gli studi teologici a livello internazionale, soprattutto nelle aree del dialogo religioso, dove Fra’ Denis sarebbe a suo agio anche per l’ottima conoscenza delle lingue classiche (latino e sanscrito) e moderne (inglese,indi e italiano). Fra’ Denis da quattro anni è componente della comunità francescana del Convento dei Frati Minori Cappuccini di Venafro, dove ha prestato e continua a prestare il suo servizio pastorale ,senza trascurare i suoi impegni di studio a Roma. Particolare cura riserva alla liturgia ed ai riti celebrati nella nostra Basilica in onore dei Santi Martiri, Nicandro, Marciano e Daria, condividendo la devozione dei venafrani per i loro Santi Patroni.I soci e le socie del “Circolo religioso-socio-culturale San Nicandro” esprimono a Fra’ Denis Gabriel Veigas OFM Cap., dottore in teologia, le più sentite congratulazioni per il suo pregevole lavoro.

Tonino Atella