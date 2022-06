Fotovoltaico sul tetto del comune: Tavenna sempre più green

Sono in corso i lavori per installare un impianto fotovoltaico sul tetto del comune di Tavenna. A renderlo noto è stato il sindaco del comune molisano, Paolo Cirulli.

L’impianto avrà lo scopo di catturare attraverso dei pannelli l’energia solare e di trasformarla passando in un inverter in corrente alternata, compatibile ed utilizzabile dai computer e dalle apparecchiature dei vari uffici comunali, comprese quelle di riscaldamento, ottenendo così un notevole risparmio sulla bolletta elettrica. “Verranno effettuati anche altri lavori in varie zone del paese che interesseranno l’ammodernamento sia dell’impianto elettrico che quello di illuminazione con l’obbiettivo, anche in questo caso, di un contenimento dei consumi attraverso il risparmio energetico.

Una idea progettuale che questa amministrazione si era già prefissata all’inizio del mandato amministrativo e che aveva già riportato nella “relazione di inizio mandato”, ed ora si sta concretizzando”.