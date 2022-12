Fotovoltaico a Larino, Slow Food Termoli replica al sindaco: “L’area interessata è classificata come agricola”

L’associazione ha risposto al primo cittadino che aveva dato parere favorevole alla realizzazione: “Sostenere che i terreni non sono coltivabili non trova nessun riscontro in base alla documentazione consultabile esistente”

La Condotta Slow Food di Termoli ha replicato al sindaco di Larino, Giuseppe Puchetti, che aveva dato parere favorevole alla realizzazione di un impianto fotovoltaico sul territorio del proprio comune, “sostenendo – si legge in una nota della Condotta Slow Food – che l’area interessata è ‘… un terreno non coltivato e non coltivabile’. L’intervento del sindaco, oltre ad altre motivazioni, avviene in risposta al ricorso straordinario presentato al Presidente della Repubblica da Slow Food e AIAB Molise, con il sostegno di Italia Nostra, Fondazione Lorenzo Milani, la Fonte e CIA (Confederazione Italiana Agricoltori Molise). Diciamo subito che se quanto sostenuto dal sindaco fosse vero, il nostro ricorso non avrebbe motivo di esistere e non sarebbe stato presentato. Purtroppo, però le cose non stanno così.

La classificazione della destinazione d’uso di un terreno (agricolo, edificabile, ecc.) avviene attraverso atti amministrativi e di legge pubblici, consultabili da tutti. L’area interessata dall’impianto fotovoltaico di Larino, contro il quale è stato presentato il ricorso, ha un’estensione pari a circa 4,9 ettari ed è individuata catastalmente al foglio di mappa n. 43, particelle n. 25-26-36-105-106-107, ricadenti in zona “E – Agricola” del vigente Programma di Fabbricazione del Comune di Larino, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1879 del 16.11.1973.

L’area interessata alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, pur trovandosi all’interno della centrale termoelettrica di Larino, ha conservato i caratteri agricoli (prevalentemente incolto allo stato attuale) della zona circostante. I terreni interessati dall’intervento in questione sono attualmente classificati come agricoli, e il fatto che negli ultimi anni non siano stati coltivati non modifica questa condizione. A ciò si aggiunga che l’area è servita dalla rete irrigua gestita dal Consorzio di Bonifica Integrale Larinese.

Quindi sostenere che i terreni dove dovrebbe sorgere il parco fotovoltaico “non sono coltivabili” non trova nessun riscontro, in base alla documentazione consultabile esistente secondo la quale, a tutti gli effetti, si tratta di terreni “fertili irrigui”.

Con il ricorso al Presidente della Repubblica abbiamo voluto accendere una luce su questa situazione, si tratta di provvedimenti amministrativi che spesso passano sotto silenzio nella più totale indifferenza. Quello di Larino è solo uno dei primi impianti da realizzare. Attualmente sono state avanzate richieste alla regione Molise per decine di piccoli parchi fotovoltaici, come quello di Larino, che se realizzati andrebbero a occupare oltre 2.000 ettari.

Ogni anno il Molise perde circa 6.000 abitanti. In due anni siamo passati da 302.265 abitanti censiti nel 2020 a 290.769 abitanti al primo gennaio del 2022. Un calo di popolazione continuo che sembra inarrestabile, sostenuto anche da una forte emigrazione. Favorire l’abbandono delle campagne, sottraendo terreni fertili all’agricoltura, non può che contribuire in modo irreversibile allo spopolamento delle aree interne a danno soprattutto dei comuni più piccoli. Salvare i terreni agricoli fertili è condizione indispensabile per dare una possibilità di futuro al Molise.

Invitiamo – si conclude nella nota – il sindaco Giuseppe Puchetti, se intende veramente fare chiarezza, a organizzare un incontro pubblico a Larino, aperto a tutta la cittadinanza, dando a tutti la possibilità di illustrare le proprie posizioni”.