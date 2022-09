Foto ricordo al tramonto sul Belvedere, tutto il paese è invitato

La Pro Loco Pietramurata di Pietracatella dà appuntamento ai tutti i cittadini per una foto dall’alto prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo Belvedere.

A breve infatti inizieranno i lavori, a cura del Comune, che metteranno in sicurezza e rivaluteranno il Belvedere di Pietracatella, da sempre luogo di aggregazione e festa del piccolo borgo fortorino.

Il progetto, presentato ad inizio agosto a tutta la popolazione, prevede il rifacimento della pavimentazione e degli accessi, in linea con il tessuto urbanistico del paese. Valorizzando ancor di più il luogo e aumentandone la fruibilità, anche su più livelli. Prevista anche la realizzazione di servizi igienici pubblici.

Per questo la Pro Loco ha deciso di immortalare, con una foto di gruppo, tutta la comunità riunita in un luogo caro a tutti i pietracatellesi. “Le fotografie sono la nostra memoria nel tempo, quando i nostri ricordi iniziano a perdersi nel tempo che passa.” La Pro Loco ha lanciato anche un contest on line per premiare la foto del Belvedere (presente o passata) che riceverà più like.

Appuntamento quindi sabato 10 settembre ore 17.30 al Belvedere di Pietracatella. Durante la serata previsto aperitivo per i partecipanti.

