Fossalto tra i primi Comuni della provincia di Campobasso ad approdare sull’app IO

Il Comune di Fossalto è tra i primi della provincia di Campobasso ad approdare su IO, l’App sviluppata dal Team per la Trasformazione Digitale in riferimento all’art. 64 bis del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale che ha lo scopo di proporre i servizi telematici della pubblica amministrazione in un unico punto e in maniera chiara, semplice e trasparente.

Dunque, quello realizzato dal Comune di Fossalto, grazie all’importante collaborazione con l’azienda molisana PA Digitale Adriatica, è un passo fondamentale verso l’innovazione che si aggiunge ai sistemi Spid e PagoPa già in funzione nell’ente.

Nello specifico, IO rappresenta un canale attraverso cui tutti gli Enti locali e nazionali (Comuni, Regioni, Agenzie Centrali) offriranno i propri servizi. Già da ora, i cittadini scaricando l’App, attraverso pochi e semplici passaggi, potranno ricevere tutte le comunicazioni direttamente sul loro Smartphone (o pc, o tablet) ed interagire con gli Enti pubblici.

Su IO è possibile:

-ricevere messaggi e avvisi di scadenze, con la possibilità di archiviarle e aggiungerle nel calendario personale;

-effettuare pagamenti di servizi e tributi direttamente dall’app in pochi secondi – IO, infatti, integra pagoPA, il istema per eseguire i pagamenti verso la Pubblica amministrazione in modo semplice, certo e trasparente;

-pagare direttamente la fattura che ricevi a casa, inquadrando il codice QR riportato sul bollettino o inserendo a mano il codice avviso indicato sull’avviso di pagamento, e in alcuni casi ricevere direttamente sull’ app l’avviso di pagamento anzichè il cartaceo;

-salvare in modo sicuro i tuoi metodi preferiti di pagamento (carte di credito e, presto, anche bancomat, paypal e altri);

indicare le aree geografiche di tuo interesse per essere sempre informato sui nuovi servizi in arrivo in quel Comune o in quella Regione.

-accedere ai Bonus governativi e a tutte le altre misure previste dallo Stato.

Dalle funzioni sopra esposte, emerge chiaramente come l’App rappresenti un sicuro e comodo raccoglitore telematico di servizi che risulta necessario nell’era di Internet e, dunque, della gestione digitale dei servizi.

Inoltre, essere presenti su questa piattaforma significa lavorare accanto alle grandi aziende nazionali, in un progetto unitario che proietta il Paese verso il futuro della gestione di tutti i servizi dedicati al cittadino. Un progetto sul quale

l’Amministrazione in carica ha puntato sin dal principio e che in questo periodo storico rappresenta un surplus per tutelare la sicurezza dei cittadini, anche se la Casa Comunale resta sempre aperta a tutti coloro ne hanno bisogno.

Come scaricare l’App:

-IO è disponibile su Play Store e su APP Store;

-dopo averla scaricata, IO vorrà accertare l’identità per personalizzare i servizi. Per questo, chiederà di registrarvi con lo SPID o, in alternativa, con la Carta d’Identità Elettronica (CIE) abbinata al PIN che il cittadino riceve al momento del rilascio della nuova carta;

-in seguito alla prima registrazione, si potrà accedere all’app più facilmente digitando il PIN scelto dal cittadino o tramite il riconoscimento dell’impronta digitale o del volto. Impostando le proprie preferenze, il cittadino deciderà quali servizi tenere attivi, quali disattivare, quali messaggi ricevere e come (via mail, nell’app o tramite le notifiche push del telefono);

-in ogni caso, i dati sono conservati in maniera criptata solo all’interno del dispositivo dll’utente e non vengono mai e in nessun modo inviati o salvati in altri contesti.