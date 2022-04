￼Fossalto, torna la magia della “Pagliara Maje Maje”

Torna a Fossalto una tradizione senza tempo: la Pagliara Maje Maje. Gli appuntamenti in programma si svolgeranno il 29 aprile e il 1° maggio. Il 29 aprile presso la Chiesa di Sant’Antonio si svolgerà l’Antico rito “Lu Lavt’ Fuoco” in onore di S. Pietro Martire. La kermesse entrerà però nel vivo nella giornata del primo maggio con tanti appuntamenti in programma: il primo sarà la Benedizione della Pagliara e sfilata per le strade del paese, accompagnata dal suono della scupina. Alle 12 scambio della croce floreale tra Sindaco e Parroco. A seguire degustazione di lessima, fave fresche, formaggio e vino. Alle 15 la partenza della Pagliara che sfilerà per le contrade di Fossalto. Alle 20 il concerto in Piazza.

Da sempre il 1° maggio Fossalto celebra la festa di primavera con il rito di origine antichissima denominato la Pagliara. La Pagliara ha una forma conica che viene rivestita con erba, foglie e fiori e sulla sommità viene collocata una croce. I fiori e le erbe vengono raccolte il giorno prima e vengono messi sul cono la sera per far mantenere la freschezza per il giorno seguente. Inoltre si prepara la tipica “Lessima” cioè una zuppa di legumi che viene servita in piazza il giorno dopo. La mattina del 1° maggio la Pagliara viene benedetta dal parroco e poi comincia il suo giro per le vie del paese per annunciare l’arrivo di maggio. La Pagliara viene bagnata da getti d’acqua che le signore buttano giù dai loro balconi con i secchi gridando “Grascia Maje”. Il significato di questo gesto e di augurare abbondanti piogge per ottenere raccolti generosi. Dopo aver completato il giro la Pagliara torna in piazza, il portatore si sveste e, in quel momento, il parroco stacca la croce la consegna al sindaco. Infine si gusta la zuppa di legumi e si intrattiene il pubblico con balli folkloristici.