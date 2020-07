Fossalto, si estende la rete del metano

Il gas metano arriverà anche nelle contrade fossaltesi di Cellarelle e Macchiolino, con una nuova rete che passando per via Fossaltina arriverà a Lisciaro servendo anche gli impianti sportivi a valle del paese.

E’ stato siglato ieri (22 luglio) il contratto tra il Comune di Fossalto ed i rappresentanti di Molise Gestioni s.r.l., società concessionaria che in paese gestisce il servizio di distribuzione del gas naturale. Un atto che segna l’estensione della rete sul territorio a vantaggio di residenti ed attività.

L’accordo fa seguito a due delibere di consiglio comunale (le numero 8 e 9 del 30 giugno 2020) con le quali sono stati approvati i progetti esecutivi presentati da Molise Gestioni, società che ha manifestato la disponibilità a realizzare, a proprie spese, l’ampliamento della rete di metano nelle due borgate, località attualmente sprovviste del servizio. 580mila euro la spesa prevista per la nuova rete di Cellarelle e 235mila per quella di Macchiolino.

Le opere previste nei progetti esecutivi saranno realizzate a cura e spese della Concessionaria senza alcuna contribuzione da parte del Comune di Fossalto né di altri finanziamenti pubblici, e resteranno di proprietà della stessa società. Società che gestisce il servizio di distribuzione del gas naturale in regime di concessione ed in forza del contratto di servizio rep.n.183del 2/09/1993 intercorrente tra la stessa ed il Comune di Fossalto ed investe 815mila euro per ampliare la rete sul territorio fossaltese.

“Non escludiamo la possibilità di attivare nuovi allacci, che richiederemo per implementare il servizio estendendolo ad un territorio più ampio possibile” ha commentato il sindaco Saverio Nonno. ag