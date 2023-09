Fossalto, nuova area fitness realizzata con fondi Pnrr

Nuova area fitness all’aperto realizzata con i fondi del Pnrr presso l’impianto sportivo Costantino e Nicola Fratantuono.

Sport e inclusione sociale per la realizzazione di parchi e percorsi attrezzature all’aperto questo è stato realizzato con il finanziamento destinato al nostro comune per un importo complessivo di 28.500 euro.

L’area è accessibile gratuitamente a tutti è dotata di diversi attrezzi per l’allenamento, anche da persone con disabilità in quanto è fornita di attrezzature inclusive.