Fossalto, 3 giorni dedicati ad arte e cultura

Venerdì 9 sarà presentato il libro fotografico di Mario Folchi. Il 10 due laboratori didattici e l’inaugurazione di una mostra di strumenti a fiato. L’11 dicembre omaggio al poeta Eugenio Cirese

Tre giorni di arte e cultura a Fossalto, dinamico centro del Molise: si apre venerdì 9 dicembre (presso il Teatro Alfieri) con la presentazione del libro fotografico (dedicato proprio a Fossalto) di Mario Folchi.

L’evento, che inizierà alle 17,30 è stato organizzato dalla Pro Loco “E. Cirese” e il Comune di Fossalto.

Sabato 10 dicembre invece alle 15.30 presso la sala Consiliare del Comune si svolgerà il laboratorio didattico “Piante che si mangiano, che si muovono e che si suonano”.

Alle 17,30 il secondo laboratorio dal titolo “La scupina di Fossalto”.

Al termine del laboratorio il sindaco di Fossalto, Saverio Nonno, incontrerà il primo cittadino di Panni (Fg).

In serata ci sarà l’inaugurazione della mostra di strumenti a fiato della tradizione popolare.

Domenica 11 dicembre in mattinata ci sarà visita guidata presso due aziende del posto mentre nel pomeriggio prenderà il via il convegno “La cultura popolare in Molise: Spedino canta Eugenio Cirese”.

Nel tardo pomeriggio invece spazio al workshop “Tra cosmo e campanile” e presentazione del disco “UàUà- Omaggio in musica ad Eugenio Cirese”.