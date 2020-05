Forze dell’ordine, via all’indagine di “siero prevalenza” in Molise

Riguarderà personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria

«Le Segreterie Regionali del Coisp Polizia di Stato, del Sim Carabinieri, del Sim Guardia di Finanza, e dell’USPP Polizia Penitenziaria, rappresentano che, dopo diverse richieste rivolte congiuntamente agli organi preposti, circa la necessità di sottoporre tutti gli appartenenti alle Forze dell’ordine, in servizio nella Regione Molise, impegnate intensamente per l’ordine e la sicurezza pubblica anche e soprattutto durante il lock-down, causato dalla pandemia da Covid 19, finalmente in queste ultime ore, con nota n. 203 dell’Ufficio sanitario provinciale della Questura di Campobasso (Capofila del Progetto Sanitario) e con altre note interne agli altri Corpi di Polizia, si è dato Ufficialmente il via all’indagine di siero prevalenza, in collaborazione con la Regione Molise. Si ribadisce che tale indagine è del tutto su base volontaria e che queste OO.SS. Monitoreranno con attenzione e costanza sulla sua applicazione, in quanto, nonostante il considerevole lasso temporale trascorso, tale epidemia continua a suscitare comprensibile allarme sociale, ancor prima che fra gli operatori di Polizia, anche e soprattutto, nelle compagini governative e scientifiche».