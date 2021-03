Forze dell’Ordine, iniziate le vaccinazioni all’Auditorium

Iniziate le vaccinazioni all’auditorium di Isernia. Interesseranno all’inizio tutti i Carabinieri della Regione Molise. L’equipe è composta da un medico e un paramedico Asrem per l’accettazione. Un ufficiale medico e cinque infermieri dell’Arma per vaccinazione. Si parte con cinquanta unità oggi per arrivare a 120 dosi al giorno a pieno regime. Esauriti i Carabinieri, sarà il turno degli amministrativi e forse anche altri corpi delle Firze dell’Ordine. Dopodiché, si potrebbe anche aprire ai cittadini, come chiesto dal sindaco d’Isernia, D’Apollonio, con un secondo punto vaccini in città. Probabile una conferenza stampa per domani in cui verranno forniti tutti i particolari.