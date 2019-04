Forze dell’ordine e tabaccai insieme nella lotta contro la criminalità

CAMPOBASSO

«Gli eventi malavitosi nel nostro Molise sono in crescita esponenziale. Tra le vittime più esposte nella Provincia di Campobasso ci sono i tabaccai. Come difendersi? Forze dell’ordine e FIT (Federazione Italiana Tabaccai) hanno deciso di unire i loro sforzi e, in base alle loro specifiche competenze, dare efficacia alla lotta contro la criminalità»». Così in una nota il sindacato provinciale FIT locale che ha organizzato ieri sia Termoli e sia a Campobasso due assemblee interzonali alle quali sono state invitate anche le Forze dell’Ordine. Nella riunione tenutasi a Termoli è intervenuto il Capo della Squadra Mobile della Questura di Campobasso, Raffaele Iasi, mentre a Campobasso ha partecipato il Primo Dirigente della Polizia di Stato, Divisione Anticrimine, Domenico Farinacci.

«Nelle due assemblee sono stati evidenziati gli aspetti della sicurezza – si legge ancora nella nota – e sono state illustrate tutte le misure di prevenzione possibili per contrastare i fenomeni di criminalità che colpiscono le rivendite di generi di monopolio. I tabaccai hanno chiesto una maggiore presenza sul territorio delle forze di Polizia, per garantire sicurezza agli addetti ai lavori. Le Forze dell’Ordine, a loro volta, hanno assicurato tutta la loro disponibilità, con assoluto spirito di collaborazione, tanto in questa piccola realtà regionale quanto a livello nazionale. Entrambi i funzionari che hanno partecipato alle due Assemblee FIT – conclude la nota – hanno sottolineato l’importanza della fattiva collaborazione intrapresa con la Federazione sia a livello Nazionale che nell’ambito delle varie realtà locali».