Forzano la saracinesca ed entrano nel negozio, furto all’Euronics di Termoli

REDAZIONE TERMOLI

Hanno scassinato la saracinesca utilizzando, presumibilmente un grosso piede di porco dopo sono entrati all’interno dell’esercizio commerciale Euronics di Termoli e hanno portato via alcuni prodotti per un bottino che è ancora in fase di definizione. Furto nella notte a Termoli. Il colpo è avvenuto attorno alle cinque di mattina e ad accorgersi del colpo sarebbero state le persone che ci sono nelle vicinanze che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti di Polizia. La speranza è che qualche elemento utile alle indagini possa arrivare dalla visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza.