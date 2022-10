Forzano il portone d’ingresso e trovano un 73enne privo di vita

Necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per introdursi in casa e capire cosa fosse accaduto. Sul posto anche il 118 che ha potuto solo constatare il decesso dell’uomo

Nessun cenno, nessun segnale che potesse far capire che in casa ci fosse qualcuno. Ecco perché è stato chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco, una chiamata nel pomeriggio di oggi – lunedì 3 ottobre – per forzare il portone dell’abitazione in via Sardegna a Campomarino e capire cosa fosse accaduto.

All’interno, purtroppo, il 72enne che da tempo abita lì, privo di vita.

Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno potuto constatare il decesso dell’uomo, probabilmente avvenuto a causa di un malore.