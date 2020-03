forzamolisetuttoandràbene: iniziativa per battere la paura del Covid-19

Obiettivo è quello di disegnare messaggi positivi e scattare delle foto ai bambini che “invadano” la rete e sconfiggano la paura del contagio

#forzamolisetuttoandràbene. E’ questo l’hashtag coniato con l’intenzione di lanciare un messaggio forte di speranza. L’obiettivo è quello di lanciare un segnale di fiducia alla popolazione in uno dei momenti forse più difficili non solo di Termoli ma anche di tutto il Molise. Il Coronavirus è arrivato a fare paura anche nella città bassomolisana e dal comitato Voglio Nascere a Termoli è partita l’iniziativa che ricalca quella che sta avvenendo anche a Milano dove si stanno attaccando post-it sulle saracinesche delle attività commerciali che stanno chiudendo. «Lanciamo un segnale di fiducia e supporto a tutta la popolazione! Fate disegnare i bambini e condividete con #FORZAMOLISETUTTOANDRABENE – si legge in un post Facebook – cerchiamo di smorzare la paura con un piccolo gesto di ottimismo!!! Voglio i social tappezzati di fantastici disegni dei nostri bambini!». Il coronavirus non si curerà certo sui social, ma è dai social che può e deve partire la speranza per un fine veloce di quella che è una delle epidemie più grandi che il mondo abbia conosciuto.