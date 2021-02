Forza posto di blocco e ferisce carabiniere: arrestato 40enne

È stato arrestato in territorio di Pratella (Ce) un 40enne molisano. L’uomo, alla guida di una Polo, si trovava nei pressi di Capriati a Volturno, centro al confine tra Campania e Molise. I carabinieri del centro casertano, durante normali controlli del territorio, gli hanno intimato l’alt. La vettura si è fermata ma mentre uno dei militari si stava avvicinando, il molisano è ripartito, urtando la gamba del carabiniere (il quale fortunatamente ha riportato solo delle ferite superficiali). I militari si sono messi immediatamente sulle sue tracce e lo hanno raggiunto in territorio di Pratella. Per l’uomo è dunque scattato l’arresto. Su quanto accaduto indagano i militari dell’arma di Piedimonte Matese.