Forza Nuova getta le basi ad Isernia, via alla campagna di adesioni

Si è svolto, nella cornice della villa comunale di Isernia il primo gazebo informativo del movimento politico Forza Nuova, con la presenza dei delegati, Antonio Altopiedi per la Provincia e Gilberto Baldassarre per il Comune. Obiettivo principale dell’evento è stato il dare avvio, anche ad Isernia, ad una campagna di adesioni e di tesseramento al movimento politico, oltre alla necessità di estendere sul territorio isernino le tematiche e le istanze politiche di Forza Nuova. Secondo Nicola Ninni, coordinatore regionale: “Aderire a Forza Nuova oggi più che mai significa avere a cuore le sorti dell’Italia e puntare alla sua ricostruzione nazionale attraverso la realizzazione degli otto punti di programma, tra cui la difesa della famiglia tradizionale (uomo, donna, figli), la netta opposizione alle cosiddette unioni civili, ai matrimoni e adozioni gay, e ancor prima di questi, alla netta contrarietà all’aborto e alle leggi sulle pratiche abortive, che da decenni minano la crescita demografica nel nostro paese, relegando la nostra nazione ai minimi storici per il calo delle nascite, al No sull’introduzione nelle scuole delle teorie del “gender”. Ma essere forzanovisti oggi, in questo contesto pandemico a causa del Covid da oltre un anno e mezzo, significa soprattutto essere protagonisti di una rivoluzione contro gli oppressori, quali, in primis L’OMS, Soros, Bill Gates, contro la tirannia tecnocratica e sanitaria, contro la dittatura finanziaria e giudiziaria, contro il terrorismo massmediatico, contro il liberismo sfrenato e la globalizzazione, contro l’imposizione del nuovo ordine mondiale a favore del modello filo comunista cinese. Appartenere a Forza Nuova significa, infine, ancora di più combattere questo regime imposto dai governanti non legittimati dal popolo, essere contro le restrizioni di massa, la dittatura terapeutica e le vaccinazioni di massa”. Il gruppo dirigente locale, infine, conclude affermando: “solo Forza Nuova, oggi, rappresenta la vera opposizione valoriale e patriottico al sistema liberalcapitalista covidemico instaurato in Italia. Le libertà si può riconquistare solo con la lotta, il sacrificio, l’esempio e con il sangue di chi crede ancora….“.

Forza Nuova getta le basi ad Isernia, via alla campagna di adesioni