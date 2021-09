“Forza Lupi” anche nel Futsal: il Campobasso entra nel Calcio a 5

Siglata la partnership con la proprietà dello Sporting Campobasso. Prende il via un progetto ambizioso che punta alla formazione sportiva dei più giovani

Il Campobasso allarga i suoi orizzonti e approda con grande entusiasmo nel mondo del Calcio a 5. In questi giorni la dirigenza rossoblù ha sancito un accordo storico diventando partner dello Sporting Campobasso, giovane e ambiziosa società di Futsal del capoluogo attualmente impegnata nel campionato di Serie C regionale. Il Lupo sui parquet dei palazzetti molisani per creare ancor di più entusiasmo intorno al mondo rossoblù e verso una disciplina da sempre sinonimo di lealtà e sportività. “Sono fiero ed orgoglioso di questo accordo nato da un’idea condivisa ed approvata dal direttivo dello Sporting Campobasso – il commento del presidente Francesco Pietrunti – Sono stati mesi di studio, preparazione di materiale tecnico, di reperimento di dati e casistiche già esistenti. Del resto quando ti presenti ad una società con il blasone del Campobasso calcio nulla può essere lasciato al caso. Sono felice di aver trovato nella controparte una società molto recettiva che, seppur principalmente filo calcio a 11 quindi neofita del Calcio a 5, è stata attenta, curiosa, stimolata e si è messa subito a disposizione per capire le dinamiche tecniche e commerciali su cui fondare questo progetto nel breve ma soprattutto nel lungo periodo. È bello sapere che la squadra della nostra città abbia una nuova costola attiva su cui espandere e potenziare sia il proprio brand che la propria offerta formativa sportiva”. A margine dell’accordo queste le dichiarazioni del patron Mario Gesuè: “Con tale partnership siamo sicuri di aumentare il nostro valore in termini di marketing ma anche di sviluppo tecnico. Sappiamo bene che il Futsal può avere una grande importanza anche nel mondo del calcio soprattutto in termini di formazione tecnica dei più giovani. La nostra idea, infatti, è quella di offrire nel prossimo futuro questa ulteriore opportunità di crescita sportiva ai più piccoli, seguendo la scia di tanti Club importanti che nel Futsal trovano un valido metodo di crescita personale e tecnica. Salutiamo, quindi, con grande fiducia questa nuova partnership con l’augurio di vederla crescere anno dopo anno all’insegna della sana collaborazione con tutte le parti in essere”.